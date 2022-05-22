受到聯準會政策、俄烏戰爭及大陸國封城影響，今年以來全球股市表現不佳。在全球股市歷經2個月震盪回檔之後，法人表示，投資人投資人現在不是思考要不要停損，而是應積極找具有展望的市場並分批進場。

富蘭克林證券投顧認為，歷經此波利空淬鍊，部分資產已開始冒出頭，建議投資人重新檢視投資組合、適度汰弱留強，提高投資組合防禦力，並且應持續投資。統計過去40年來，以美股道瓊工業指數為例，若堅持長期投資，年化複合報酬率可高達12.66％，若是錯過漲幅最大的40天，報酬率將大幅降低約一半至6.54％。

今年來全球金融市場在通膨與聯準會鷹派態度影響下，不論股市與債市都出現一波明顯回檔，保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，近期的跌勢則是因為市場投資信心不足，此時若認賠出場很可能停損在最低點，況且全球整體經濟展望並非轉為負向，IMF最新「世界經濟展望」報告，調降2022年全球經濟預估成長率到3.6％，低於1月WEO更新報告預估的4.4％，不過，在歐美國家疫情趨緩、貿易需求回歸正常下，美國企業獲利將回到疫情前水平。

葉家榮也認為，投資人現在應該聚焦具有展望的市場，並分批逢低布局，或透過定期定額方式，以股票資產為例，美國企業抗通膨能力加且對照歷史經驗，每當升息循環開啟後牛市將延續，另外，也可以找台股買進點，因台股整體企業獲利能力良好，近期靜候投資信心回穩，都是必備的股市部位，至於陸股則在大幅修正之後，投資價值逐漸浮現。

富邦投信表示，儘管市場持續波動，然而由於趨勢產業仍是長期持續具有成長潛力的投資標的，並可望獲得超越大盤的報酬表現。因此建議投資人針對投資組合應汰弱留強，透過定期定額投資方式，布局持續長期仍具投資潛力的趨勢產業與市場，可持續關注三大重點：1、趨勢產業型標的：如科技、半導體、AI、未來車、生技醫療等趨勢類股板塊；2、具有股息優勢及價值型投資概念的高股息標的；3、新興發展潛力市場，如:越南。