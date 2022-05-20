俄羅斯入侵烏克蘭引發能源價格飆高，世界能源理事會（World Energy Council）指出，在通膨升溫之際，能源價格暴漲重創消費者，且當前的全球能源危機與1970年代的石油危機大不相同。

美國西德州6月期油20日盤中上漲0.3％，升至每桶112.58美元，倫敦布蘭特7月期油盤中揚升0.6％，報每桶112.69美元。2022年迄今國際油價累計躥升逾42％，年初時油價每桶不到80美元。

世界能源理事會祕書長威金森（Angela Wilkinson）受訪時指出，當前的石油危機與前幾次的情況不同，目前消費者在對抗高通膨的同時，又面臨能源價格飆高衝擊。

威金森表示，這是第一場全球能源危機，是消費者驅動的危機，與1970年代的石油危機並不相同，當時的事件起因是中東衝突。本次危機起源於石油生產大國俄羅斯在2月稍晚進犯烏克蘭，西方國家對俄國祭出大規模制裁措施，造成全球能源產業供應鏈中斷，帶動油價急速躥揚。

此外，歐盟計劃逐步禁止進口俄國石油，將對能源價格帶來更多壓力。

威金森指出，全球許多地區的煉油產品價格大幅揚升，已經升至半個社會無法負擔的程度。能源占整體支出的比重攀升，對消費者的衝擊非常巨大。

能源價格狂飆亦刺激通膨升溫，最新數據顯示，英國4月消費者物價指數（CPI）衝上40年新高紀錄。此外，美國也出現相同情況，4月通膨率徘徊在近40年高點。

威金森表示，「6個月前大家還在談論氣候安全，一年前討論新冠疫情與經濟復甦，現在卻面臨一系列能源危機，而且許多國家的人民陷入生活成本危機。」

威金森指出，目前最大的挑戰是能源正義與能源可負擔，需要政策創新和國際合作來解決問題。