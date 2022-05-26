車用電子及智慧家電等訂單平穩，降低大陸及台灣疫情衝擊，鈞寶(6155)總經理蔡裕江表示，目前訂單交期可達3個月到6個月，雖然市場變數不少，今年業績會比去年好。

鈞寶今天舉行股東會，鈞寶主要產品為磁性元件、晶片電感及線圈，包括：電磁波干擾抑制用磁環及材料、SMT積層式晶片磁珠及電感、繞線式SMT電感及抗流線圈、鐵氧體吸波材等，公司也切入感應天線，GHz共模濾波元件、GHz頻率積層晶片磁珠及大電流功率電感元件等。

鈞寶今年第1季在本業持穩及業外挹注下，單季稅後盈餘為6219萬元，年增2.26倍，每股盈餘為0.71元，累計前4月合併營收為2.62億元，年增6.36%；大陸及台灣本土疫情在4月大爆發，致使鈞寶第2季生產出貨不穩定，鈞寶預估，第2季看起來與第1季差不多。

就各產品來看，蔡裕江表示，車用電子/智慧家電/電源相關應用需求很強，訂單交期可達3個月到6個月，不過出貨還是得看兩岸的疫情及客戶拉貨而定，由於公司PC方面逐漸減少，預估今年毛利及獲利會比去年好。

鈞寶2021年合併營收為7.99億元，年增31.78%，稅後盈餘為8079萬元，每股盈餘為0.93元，今天股東會通過每股配息0.85元。