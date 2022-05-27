台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛(5009)召開2022年股東常會，由董事長王炯棻主持，會中承認2021年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。其中，每股稅後盈餘(EPS)為1.7元，股東會通過配發現金股利每股1.4元，股息配發率達82.35%，依公司章程已由董事會特別決議於4月份發放完畢。

榮剛去年全年合併營收87.71億元，稅後淨利8.37億元、歸屬母公司業主之稅後淨利7.52億元、每股稅後盈餘(EPS)達1.7元，分別大幅年增224.65%、245.24%、240.00%，主要受惠於新冠疫情受到控制後，民生工業與基礎建設需求持續擴張，加上大陸煉鋼減產及取消出口退稅補助、美國通過2兆元基建方案以及俄烏戰爭產生轉單效應等，皆加速催化工具鋼與不鏽鋼的需求，進而帶動市場價格飆升。

董事長王炯棻在股東常會上首先感謝董事與所有股東的支持，並表示過去一年公司全體同仁投入相當多心力，包括疫情期間快速調整銷售策略，積極擴大工具鋼市占，同時藉由實施精實生產及合金策略採購使得成本管控得宜，進而擴大獲利空間，逐步將毛利拉升到27%，年成長將近一倍，今年第一季的毛利率更持續增長到32%，創下歷史新高。此外，最新公布的第八屆公司治理評鑑榮剛更首度進入排名前5%。王炯棻說，做為永續經營的在地企業，公司將持續貫徹ESG承諾，以實質行動落實企業社會責任，繼續保持佳績。

展望未來，榮剛認為短期內鋼鐵市場供需仍會與國際政經趨勢連動，工具鋼與不鏽鋼訂單可望維持熱絡，航太產業出貨較去年成長，備料速度有加快的趨勢，油氣產業需求也隨著原油價格上漲，加上外部因素如美元匯率回升、海運費下降、取得美國232關稅豁免皆可為未來製造利多，公司目前接單暢旺，訂單能見度已達第四季，看好未來表現。