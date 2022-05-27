巨大(9921)昆山廠已在4月28日起復工生產，並調假加班追趕產能，法人認為，此次停工期間不長，Q2營收及獲利皆可望繳出季增及年增的好成績。

巨大首季單季稅後純益為單季歷史次高，每股純益4.86元。雖然4月防疫封控影響出貨，單月營收下滑，不過隨著昆山廠復工後調假加班追趕產能，遞延訂單將在5月出貨，5、6月份的營收表現受到法人樂觀期待。

在電動自行車成長趨勢儼然成型，巨大電動自行車出貨成長性可望優於傳統自行車，另外，觀察歐美終端零售通路庫存仍在低檔水準，預期歐美終端零售通路商將持續回補庫存，法人預估，2022年巨大電動自行車出貨量可望成長超過3成。

2022巨大在歐美零售通路庫存水準仍偏低，預期回補庫存需求仍在，加上電動自行車逐年成長趨勢成型，巨大2022年營運將持續成長。

巨大擬辦理現增發行1.7萬張新股籌資，另將發行可轉債籌資40億元，規劃合計籌資逾80億元，向金管會申報並已生效，是今年以來單一公司最大籌資規模，巨大這兩筆市場籌資案由凱基證券主辦，其中1.7萬張的現增股發行案，申報暫訂以每股240元溢價發行，擬募集40.8億元。