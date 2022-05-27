大陸昆山及上海加速復工，台達電(2308)執行長鄭平表示，目前缺料情況比4月好很多，預估5月對吳江廠影響將降至20%，由於台達生產據點分散在各地方，對台達來說封城影響還好，5月營收會好很多。

4月大陸上海及昆山等華東地區大規模封城停工，雖然台達吳江廠區正常生產未停工，但因位於昆山及上海的供應商材料交不進吳江廠區，致使吳江廠缺材料產線停產，4月吳江廠約50%的產能受到影響，不過隨著大陸昆山及上海全面復工，5月已逐漸恢復正常。

鄭平指出，受到貿易壁壘及疫情影響，長短料及缺料是每天發生的事，必須和供應商及供應鏈有很好的關係，庫存也要拉高一點，如果跟競爭對手相比能夠有更好的反應，拿到的訂單會更多。

上海及昆山陸續解封，鄭平表示，5月昆山及上海供應商大部分都已陸續復工，缺料狀況比4月好很多，對吳江廠5月影響已降至20%，由於台達製造據點分散各地，包括華南的東莞、泰國等，對台達來說，5月會比4月好很多。