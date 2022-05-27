研華(2395)股東會後舉行媒體聯訪，研華復工比預期早兩個禮拜，也有助收斂第二季營運先前評估季減的幅度，第三季方面，大陸因素難以預料，但公司力拚更多產能。接單方面，研華前4月仍旺盛，5月是否因為兩岸長假因素而下滑，公司表示將再評估，下半年狀況目前評估也仍為時尚早。

市場關注研華後續併購策略，研華董事長劉克振說明，目前併購聚焦布局IoT軟體、產業解決方案、工業通訊領域，內部有專門在看併購的團隊外，另在中美台也均有外部專業團隊來積極進行。

原先評估5月底達到100%產能，研華已提前於5月中達到，目前人力復工狀況良好，公司提到，即使製造中心崑山復工，但北京等大陸其他仍有疫情影響，會評估客戶的拉貨動能，不過會比崑山封控的影響相對小，公司因封控影響4月業績因大陸出貨而顯著下滑，而復工比預期早兩個禮拜，也有助收斂第二季營運先前評估季減的幅度，第三季方面，大陸因素難以預料，但公司力拚更多產能。

缺料方面，封控仍卡了很多料進不來，目前仍是在電源相關料件，與封控前的狀況差異不大，研華也積極改善。

研華已宣示於2026年使用50%綠電、2032年100%使用綠電，海外也在做內部評估，可望在7月做重大決策，能源、水資源、廢氣排放等措施也有管理，每年也都有明確目標且成效，並領先業者且超越規範目標。至於RE100，公司規畫2023年發布全球RE100進程，除了內部推動之外，準備把智慧節能應用發展成事業部，推展到全球市場。

研華前4月接單仍旺盛，5月是否因為兩岸長假因素而下滑，公司表示將再評估，下半年狀況目前評估也仍為時尚早。俄烏戰爭上，研華歐洲市場生意幾乎沒有影響，目前公司也對俄羅斯市場嘗試與政府申請專案輸出許可。通膨確實帶來原物料上漲，公司也提到，現階段還有待觀察。