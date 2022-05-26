美國晶片設計大廠輝達（Nvidia Corp）第一財季營收與獲利表現亮眼，但警告自家遊戲晶片營收將在本季放緩，以及營運將因為中國硬封城新引發的供應鏈問題而受到衝擊，周三輝達盤後股價大跌6.83%，報158.15美元，稍早前一度跌逾8%。

受些拖累，那斯達克100指數期貨目前下跌0.25%。

在周三的一般交易時段，輝達大漲5.08%，收於169.75美元，在所有主要晶片股中表現最佳。

惟在聯準會大舉升息不利於成長型股票發展的陰霾籠罩下，今年以來輝達股價已下跌約40%。

輝達執行長黃仁勳在法說會上表示，與上一季相比，本季的遊戲晶片營收年增率料將放緩。總體而言，遊戲市場正在放緩，考量市場需求轉弱，輝達已選擇減少在中國市場的銷售，此外，輝達亦受到俄羅斯的打擊，預期歐洲的銷售業務將下滑。

輝達預估第二季營收為81億美元加減2%，不如分析師預測均值 84.5億美元。

其營收預測意外疲弱，主要因為納入了俄烏戰爭和中國硬封城可能造成的約5億美元損失。財務長Colette Kress在法說會上表示，這5億美元包括在中國和俄羅斯的遊戲晶片銷售估將減少約4億美元，以及俄羅斯數據中心晶片銷售估將減少1億美元，「中國的防疫封控措施除了影響物流之外，亦衝擊消費者支出。」

Synovus Trust資深投資組合經理Dan Morgan對此表示，一家迄今在供應障礙中度過重重難關的公司突然遇到阻礙，這真是令人不解。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，幾乎所有展望落後預期的科技公司都歸咎於俄烏衝突和中國的防疫封控，他預期輝達之後的營運恐將進一步下行。

Edward Jones分析師Logan Purk則抱持較為樂觀的看法，他表示，盤後股價大幅回落，是對該公司無法掌控之地緣政治事件的過度反應，而非因為需求環境正在轉弱。

產業專家表示，繪圖晶片價格走軟，以及在通膨高漲之際，可自由支配支出減少，可能給輝達的遊戲晶片業務帶來壓力。

加密貨幣市場暴跌亦打擊繪圖處理器需求。財務長Kress周三在聲明中表示，由於加密貨幣挖礦處理器的營收下滑，輝達的「OEM和其他產品營收」（OEM and other revenue）項目銳減52%。

儘管如此，在越來越多企業引進雲端和人工智慧技術下，數據中心晶片事業的客戶需求仍然強勁。財務長Kress表示，數據中心晶片事業和車用晶片營收，將有助於緩解遊戲晶片營收放緩。

輝達公布第一財季（截至5月1日）整體營收年增46%、季增8%，達82.9億美元，創下歷史新高。

其中，數據中心晶片事業營收年增83%、季增15%，為37.5億美元，創下歷史新高。遊戲晶片營收年增31%、季增6%，為36.2億美元，亦創歷史新高。專業視覺化產品部門營收年增67%、季減3%，為6.22億美元。OEM和其他產品營收年減52%、季減18%，為1.58億美元。車用晶片營收年減10%、季增10%，為1.38億美元。

第一財季經調整後每股盈餘年增49%、季增3%，為1.36美元，優於市場預估的1.29美元。