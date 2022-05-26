台積電大客戶、繪圖晶片巨頭輝達周三（25 日）盤後公布最新財報，第1季營收82.9億美元創下新高，但受到俄烏戰爭和上海封城衝擊，第2季財測令市場失望，盤後股價暴跌10%，波及超微（AMD）等晶片股跟著下挫。

CNBC報導，輝達受惠於資料中心和遊戲業務強勁需求，助攻首季營收82.9 億美元、年增46%，打破史上紀錄，也優於分析師預期 81.1 億美元，每股盈餘（EPS）為1.36美元、年增 49%，高於市場預期的1.29美元。

最大強項的資料中心營收暴增83%至37.5億美元，遊戲業務營收年增31%來到36.2億美元，同步締造新高。

不過輝達也提出示警，由於停止對俄羅斯的產品銷售，以及上海封城的停工停產，為本季營運帶來壓力，估第2季營收81.0億美元（加減2%），Non-GAAP毛利率67.1%（加減50個基點）。分析師原先預期輝達Q2營收為85.4億美元。

輝達被視為產業領頭羊，如今釋出Q2展望不佳，令市場大失所望，盤後股價崩殺10%到152.20美元，並拖累一票晶片股盤後殺低，包括超微（AMD）、邁威爾科技（Marvell Technology）下挫逾2%，美光（Micron）也跌1.7%。