台股今（25日）以15987.74點開出，上漲24點，隨後漲幅擴大至近百點，重返萬六大關，台積電小漲3元觸及523元，聯發科漲8元觸及838元，電金傳產族群皆開高，航運三雄長榮、萬海及陽明出現超過1%的漲幅。

台股昨（24日）開高走低，終場收跌192.78點，以15963.63點做收，成交值為2079.99億。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超95.11億，自營商賣超31.86億，投信買超17.36億，外資及陸資賣超80.61億。

周一美股受到社群軟體公司Snap自砍財測目標引發社群軟體與廣告概念股出現重挫，美股四大指數僅道瓊收紅，上漲48.38點（或0.15%）至31928.62點，那斯達克指數下跌270.83點（或2.35%）至11264.45點，標普500指數挫低32.27點（或0.81%）至3941.48點，費城半導體跌71.38點（或2.46%）至2827.05點。