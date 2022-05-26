橋頭地檢署24日晚間對中油前煉製事業部執行長徐漢偵查終結，25日晚間移交橋頭地院審理，經開庭到至今(26日)凌晨，法官裁定徐漢羈押禁見，劉姓嫌犯以20萬元交保、黃姓嫌犯以10萬元交保，陳姓嫌犯以15萬元交保。

橋頭地檢署25日說，徐漢於2019年8月至去年1月底擔任執行長期間，他授意下屬主管撤換不願與他同流合汙的採購承辦人，此令中油形成一個貪腐集團，戕害中油企業與誠信文化根基。橋頭地檢署依貪汙治罪條例，提起公訴，並請法官對徐漢從重量刑。

專案小組在徐漢的辦公室起出2710萬元，其中的不法收賄金額達 1686萬 8000元。另查扣現金1023萬2000元部分，徐漢無法說明具體來源，涉犯財產來源不明罪。其透過友人以外幣匯款 600 萬元部分，涉犯一般洗錢罪。

合議庭法官開庭調查後，認為徐涉嫌情節重大，仍有串證、減證之虞，裁定羈押禁見，另劉、黃、陳分別20萬元、10萬元和15萬元交保候傳。