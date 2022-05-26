根據聯準會（Fed）周三發布的5月會議紀要，美國央行決策官員在本月初主張必須迅速調升利率，且升息幅度可能需要超出市場預期，為了解決日益嚴重的通膨問題，政策利率可能有必要超出「中性」水準，進而達到「限制性」水準。

聯準會決策官員不僅認為有必要將基準借貸利率提高50個基點，也認為在接下來的幾次會議上可能有必要進行類以的升息動作。會議紀要並指出，政策可能不得不超過既不支持、也不限制經濟增長的「中性」立場。

大多數與會官員認為在接下來的幾次會議上，將利率目標區間各調升50個基點「可能是合適的」，此外，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員表示，取決於不斷變化的經濟前景，以及經濟前景面臨的風險，採取「限制性的政策立場」很可能變成適當之舉。

聯準會在5月3日召開為期兩天的貨幣政策會議，除了一致通過調升聯邦基金利率目標區間50個基點至介於0.75%～1%、創下22年來最大的單次升息幅度之外，並宣布將自6月1日起開始「逐步」縮減其將近9兆美元的資產負債表，做為抑制通膨的另一項利器。

根據聯準會規畫的縮表進程，該央行自6月起每月總計將縮減475億美元，其中包括300億美元美國公債和175億美元抵押擔保證券（MBS），並在3個月之後，自9月起將縮表速度提高到每月縮減最多600億美元美國公債和350億美元MBS。

會議紀要更指出，直接出售抵押擔保證券是可能的選項，但會提前通知。

鮑爾在5月會後曾明白表示，決策官員已做好準備，將在接下來的6月和7月會議再各升息50個基點，但他也排除在之後召開的會議一次就升息75個基點的可能性。鮑爾表示，央行「並未積極考慮」這個選項，並強調美國很有可能實現軟著陸，稱美國經濟情況良好，足以承受即將到來的升息，而不會陷入衰退，或出現失業率急升的現象。

目前市場預期到年底時，美國央行的政策利率將升至介於2.5%～2.75%左右，這是許多央行官員所認為的中性利率。但5月會議紀要顯示，FOMC已做好利率超越中性水準的準備。

所有央行決策官員都重申他們將採取必要措施以恢復物價穩定的承諾和決心。與會官員一致認為FOMC應藉由提高聯邦基金利率目標區間和縮小聯準會資產負債表規模，迅速將貨幣政策轉向中性立場。

該會議紀要共提及通膨60次。決策官員對物價上漲表示擔憂，一方面他們有信心聯準會的政策、供應鏈問題等因素緩解再加上收緊貨幣政策，將有助於改善通膨局勢。但另一方面他們也認為烏克蘭戰爭和中國的防疫封控可能加劇通膨。多位決策官員認為數據顯示通膨或許不會再進一步惡化，但也同意現在就斷定通膨已經到頂仍為時過早。此外，多數央行官員認為讓支持性貨幣政策加速退場，將有利於FOMC在今年晚些時候評估政策緊縮的效果。