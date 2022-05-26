消息面：

1.聯準會（Fed）發布5月會議紀要，內容顯示聯邦公開市場委員會（FOMC）在5月會議上一致認為美國經濟非常強勁，並全數表決通過升息50個基點（2碼），創下22年來最大的單次升息幅度。此外，該決策委員會大多數成員認為在即將到來的6月和7月會議上分別再升息50個基點「可能是合適的」，多數央行官員認為讓支持性貨幣政策加速退場，有利於FOMC在今年晚些時候評估政策緊縮的效果。多位決策官員認為數據顯示通膨問題可能不會再進一步惡化，但也同意現在就斷定通膨已經到頂仍為時過早。

決策官員對7月會議後的動作看法分歧，部分央行官員主張到秋天時應完全停止升息，也有官員認為9月、11月和12月會議都應該升息2碼。

2.歐洲央行（ECB）管理委員會委員暨荷蘭央行總裁Klaas Knot表示，歐洲央行不應排除7月升息50個基點的可能性，他並表態支持歐洲央行總裁拉加德提出的政策前景，即到了9月底可能擺脫負利率。Knot表示，受到俄烏戰爭影響，今年歐元區經濟增長料將顯著放緩，但仍可望維持擴張。

3.世銀總裁David Malpass表示，俄烏衝突導致全球糧食與能源價格大漲、化肥產品供應不足，可能導致全球經濟衰退。世銀在上個月將今年全球經濟成長預測從4.1%下修至3.1%。

4.國際貨幣基金（IMF）第一副總裁Gita Gopinath表示，儘管全球政府債務增加，新興市場債務負擔急升，但到目前為止尚無證據顯示將爆發一場系統性的債務危機，「到目前為止，我們還未看到一場系統性的主權債務危機，但顯然未來仍存在風險」。

5.美國商務部公布4月耐久財訂單初值為月增0.4%，不如經濟學家預期的月增0.7%。排除運輸項目的耐久財訂單月增0.3%，不如市場預期的月增0.6%。扣除國防項目的耐久財訂單月增0.3%。排除飛機的非國防資本財訂單月增0.3%，不如市場預期的月增0.5%。

6.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少101.9萬桶，超出市場預期的減少73.7萬桶。上周汽油庫存減少48.2萬桶，少於預期的減少63.4萬桶。餾分油庫存增加165.7萬桶，超出市場預期的增加91.7萬桶。

7.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下跌1.2%，較前一周的大減11%明顯緩解。30年期固定抵押貸款利率為5.46%，低於前一周的5.49%。

8.俄羅斯非官方通訊社Interfax報導，俄國副外長Andrei Rudenko稱俄方已準備好讓載有糧食的船離開烏克蘭港口，但前提是西方國家必須放寬對俄國的制裁措施。受此消息影響，歐洲穀物期貨價格跌至兩周新低。目前，滯留在烏克蘭境內的穀物超過2500萬公噸。

9.受美元止跌反彈影響，周三紐約期金收跌約1%，為每盎司1846.3美元。其他貴金屬方面，銀價跌0.19美元，報每盎司21.87美元。白金跌13.60美元，報每盎司929.30美元。鈀金漲2.70美元，報1989.30美元。

10.周三紐約尾盤ICE美元指數漲0.28%，報102.04。聯準會發布的5月會議紀要顯示多數決策官員支持在未來的數次會議上各升息50個基點，且所有官員都支持啟動縮表。

11.周三美國10年期指標公債殖利率下跌1.5個基點，至2.745%，早盤一度跌至2.708%，創下3月14日來新低。通常與利率預期連動的兩年期債息下跌1.5個基點，為2.506%。

12.周三美國期油收漲56美分或0.51%，為每桶110.33美元。布蘭特期油漲47美分或0.41%，為每桶114.03美元。在夏季用油高峰來臨前，美國煉廠正加速提煉成品油，煉廠產能使用率創下2019年12月以來新高，為油價帶來提振。惟歐盟在本月底舉行的峰會上仍可能無法就禁止俄羅斯石油進口達成協議，以及中國首都北京持續收緊防疫措施，可能使油價承壓。