紐西蘭央行周三宣布連續第5次的升息決議，此次升息50個基點（2碼）至2.0%，以抑制高漲的通膨，該央行並暗示其政策立場變更為激進，其官方現金利率（OCR）到頂時將高於先前所預測的水準。

此升息決議符合市場普遍預期。

紐西蘭央行在聲明中表示，全球經濟環境存在著高度不確定性，擴大升息和提早升息降低了通膨持久不退的風險，同時也為未來的政策提供更多的靈活性。

在央行發布聲明後，紐西蘭元站上0.65美元，創下3周新高。

Capital Economics紐澳經濟學家Ben Udy表示，央行今天釋出的鷹派基調以及更為激進的升息預測，顯示我們現在的預測過於「鴿派」。

Capital Economics發布最新預測，預估紐西蘭央行將在接下來的兩次會議各升息50個基點，並在之後的兩次會議各升息25個基點，使其官方利率到今年底時達到3.5%。

此為紐西蘭央行連續第二次升息2碼，使其現金利率站上2016年11月以來新高。自去年10月啟動緊縮周期以來，該利率累計已調升1.75個百分點。Capital Economics預估到明年下半年現金利率將升至近4.0%，並將一直維持到2024年。