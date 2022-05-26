周三華爾街股市收高，道瓊指數漲近200點，標普500指數漲近1%，那斯達克指數漲1.5%，費城半導體指數漲近2%。

道瓊指數、標普500指數和那斯達克指數持續朝著周線收紅邁進。

商業和消費者調查、經濟數據以及企業財報顯示美國經濟正在降溫，使不安情緒升高，早盤美股主要指數陷入震盪。

隨後聯準會（Fed）發布的最新貨幣政策會議紀要顯示決策官員們一致認為美國經濟非常強勁，也將力拚在經濟不會陷入衰退的情況下控制住通膨，可能會在未來幾次會議上再度升息50基點，此番見解符合投資人普遍預期，為美股帶來提振。

★主要指數

道瓊指數上漲191.66點或0.6%，收在32,120.28點。

標普500指數漲37.25點或0.95%，為3,978.73點。

那斯達克指數漲170.29點或1.51%，為11,434.74點。

費城半導體指數漲55.9點或1.98%，收在2,882.9點。

★消息

那斯達克指數較歷史高點下跌近30%，仍然深陷熊市。一直在熊市邊緣掙扎的標普500指數目前較歷史高點跌逾17%，道瓊指數跌約13%。

聯準會發布5月會議紀要，內容顯示聯邦公開市場委員會（FOMC）在5月會議上一致認為美國經濟非常強勁，並全數表決通過升息50個基點（2碼），創下22年來最大的單次升息幅度。此外，該決策委員會大多數成員認為在即將到來的6月和7月會議上分別再升息50個基點「可能是合適的」，多數央行官員認為讓支持性貨幣政策加速退場，有利於FOMC在今年晚些時候評估政策緊縮的效果。多位決策官員認為數據顯示通膨問題可能不會再進一步惡化，但也同意現在就斷定通膨已經到頂仍為時過早。決策官員對7月會議後的動作看法分歧，部分央行官員主張到秋天時應完全停止升息，也有官員認為9月、11月和12月會議都應該升息2碼。

美國商務部公布4月耐久財訂單初值為月增0.4%，不如經濟學家預期的月增0.7%。

周三美國10年期指標公債殖利率下跌1.5個基點，至2.745%，早盤一度跌至2.708%，創下3月14日來新低。通常與利率預期連動的兩年期債息下跌1.5個基點，為2.506%。

美國期油收漲56美分，為每桶110.33美元。布蘭特期油漲47美分，為每桶114.03美元。

美國商務部將在周四發布第一季國內生產毛額（GDP）的第二次結算數據，分析師預期其萎縮幅度可能略低於先前公布的初值（季減年率1.4%）。美國周五將發布個人消費支出（PCE）報告，將進一步印證通膨是否如其他指標所顯示已在3月到頂。

美國各交易所成交量總計為111.9億股，少於過去20個日均量132.7億股。(2-1)