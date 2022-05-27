為持續協助客庄業者振興經濟，客家委員會將「客庄券2.0」票券使用期限延長至5月31日止，請還未用券的民眾把握剩不到5天的時間，做好防疫防護措施至「客庄券2.0」店家消費。

而為鼓勵民眾用券，客委會再次舉辦「限期用完券贈獎活動」，凡在5月28日至31日共4日，每日前100名用完券民眾，免抽獎即可獲得價值500元的超商電子禮券，得獎名單將於6月1日公布於「客庄券2.0」活動官網與客委會臉書粉絲專頁，並發放簡訊通知得獎者。