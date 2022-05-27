人間衛視前主持人「逸飛」陳逸杰、湯小玲夫妻與弟弟陳登廷3人，2014年遭21名投資人指控以投資電子垃圾回收名義，違法吸金約8000萬元，最高法院判陳登廷4年5月徒刑確定，須入監服刑，但陳登廷去向不明，台北地檢署執行科因傳喚、拘提不到陳登廷，認為陳登廷逃匿，已聲請沒收陳登廷50萬元保證金，近日發布通緝。

檢方起訴指稱，陳逸杰、湯小玲、陳登廷等人在大陸投資電子垃圾回收公司，宣稱該公司以高科技環保回收舊電子IC電路板等廢棄物，可提煉為黃金，獲利豐厚，投資後每35天至40天可獲2.8％到4.5％利息。

檢方調查，陳逸杰、陳登廷等人涉嫌自2010年6月至2013年6月止，向馬姓及陶姓民眾等21人招攬投資，依據陳登廷的指示將投資款以地下通匯方式匯至大陸，總計吸金8591萬元，期間投資人共贖回796萬元，尚餘7795萬元以大陸地區管制電子垃圾進入為由，停止發放紅利，投資人迄未取回的本金為7795萬元。

檢方調查時，逸飛夫婦否認詐欺、吸金，辯稱他們也被弟弟陳登廷欺騙投資，損失慘重，也是被害人。陳登庭辯稱因相關檢驗程序變嚴格，貨物卡在香港，致資金無法流動，否認不法。北檢2015年依《銀行法》起訴3人。

2020年高院更一審判逸飛夫婦2人各徒刑3年5月，陳登廷判刑4年5月。案經上訴，最高法院今年1月駁回陳登廷上訴，陳登廷須入監服刑，另逸飛夫婦部分則發回更審。

北檢執行科因傳喚陳登廷發監時，發現陳登廷去向不明，囑託警方拘提亦找不到人，認為陳登廷已落跑，因此向台北地院聲請沒入陳登廷當年具保的50萬元刑事保證金獲准，近日將對陳登廷發布通緝。