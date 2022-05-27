為了不讓韓國通膨再大漲，當地央行26日又升息一碼。緊接著在隔天，韓國財政部也出來說話，認為物價跟著大幅上揚，是因為能源成本飆升加上景氣復甦所造成，同時也預估當地通膨，應該有好一陣子都會在5%以上。

韓國財長27日表示，誠如央行行長26日所言，當地CPI(消費者物價指數)可能會有好一陣子都會超過5%。而在俄烏大戰以及聯準會可能大幅升息之下，擔憂韓國是否可能發生停滯性通膨。

韓國財長對於當地可能經濟成長減緩，但同時通膨又增加一事，並非空穴來風。26日韓國央行修正當地2022年經濟數據預估值，通膨從之前3.1%，大幅上修至4.5%，可能寫下14年新高。同時，也把經濟成長從3%下調至2.7%。

因為進口能源成本飆升以及新冠疫情降溫造就需求反彈，韓國4月CPI年增4.8%，漲幅為13年來以來最大。另外，韓國3月的CPI也高達4.1%。事實上，韓國通膨從2021年10月一舉躍上3%之後，便一路向上飆漲。