美股反彈，四大指數收漲，道瓊大漲逾500點，標普也重新站上4000點大關，日韓股市也順勢反彈，台股今在台積電(2330)領軍下，電金傳齊揚，指數開高大漲逾180點並收復月線，盤中漲幅最大逾260點，且量能增溫，成交量若能成功放大到2500億元之上，則可突破月均線壓力。

電子股成交比重約5成，電子權值股拉抬力道顯，台積電開高走高、上漲2.5%，貢獻大盤漲點約92點；聯電(2303)漲幅約1.4%；聯發科(2454)開高反彈，漲近2%、站回5日線；鴻海(2317)持穩走揚逾1%，守穩110元大關、站穩所有均線；大立光(3008)目前漲至2.4%。另外，今日舉辦股東會的股王矽力-KY(6415)大漲逾7%，股后信驊(5274)稍早觸漲停，目前維持逾9%漲幅。

航運股漲幅穩健，成交比重約14%，貨櫃三雄陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)盤中漲幅落在1%上下；解封後行情備受期待，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)齊揚，惟長榮航早盤過後漲幅略顯收斂到1.2%附近。

傳產股大型權值股同樣穩健，台塑四寶走揚，台塑化(6505)一度漲1.7%，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)齊漲1%上下；鋼鐵股中鋼(2002)持穩小漲。

金融股強勢反彈大漲，中信金(2891)漲4.5%，台新金(2887)、富邦金(2881)分別漲1.6%、2%，開發金(2883)、國泰金(2882)、安泰銀(2849)、旺旺保(2816)等漲幅也達1.5%~2%，包括台新金、富邦金、國泰金均為本周投信買超股。

分析師表示，台股近期遭逢月均線反壓且反覆築底，在5日線及10日線附近來回震盪，技術指標來看，MACD仍偏多，但總是欠缺臨門一腳，台股要突破月均線壓力，成交量需放大到2500億元之上，台股今帶量開攻，收盤有機會挑戰奪回月線。輝達財測失利卻大漲逾5%、帶動科技股漲勢，美股技術面轉強，上海逐步放寬封控管制，供應鏈問題緩解，台股融資持續瘦身，外資期貨未平倉部位轉為多單，短線選股建議以跌深半導體、汽車零組件、風力發電、航運及高殖利率概念股為主。