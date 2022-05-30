飯店業者寒舍(2739)今（30）日召開股東常會，通過2021年財報及虧損撥補案、辦理減資約17.93％彌補虧損及私募甲種特別股等議案，並順利完成董事全面改選。會後董事會推舉蔡伯翰續任董事長，並暫兼執行長職務。

展望後市，面對國內疫情急遽升溫，寒舍以外帶及內用並存模式，雙管齊下力拼營收，並透過3策略迎戰逆風，包括持續滾動式調整營運，迅速順應市場調整策略，並強化餐飲優勢積極拓展數位與實體通路，針對海外市場擬定多元促銷方案，預估明年起營運將重返正軌。

寒舍受疫情邊境管制持續、三級警戒餐飲內用暫停衝擊，2021年全年合併營收23.33億元、年減16.84％，為IPO以來新低，營業虧損8.01億元、虧損年增達92.2％。稅後虧損7.19億元、虧損年增近1.05倍，每股虧損6.45元，均創歷年新低。

受惠旺季餐飲需求轉強，寒舍首季本業恢復獲利，稅後淨利603萬元、每股盈餘（EPS）0.05元，終止連8季虧損。不過，受國內疫情再度升溫影響來店用餐意願，4月自結合併營收降至2.07億元的近半年低點，前4月合併營收10.18億元、年減4.3％。

由於4月下旬起疫情急遽升溫，導致內用餐飲業績驟減約5成，寒舍旗下據點的自助餐廳暫停平日營業，轉向積極主攻外帶及外送，包括台北喜來登及台北寒舍艾美每周均推出新外賣商品，並祭出最低對折起優惠吸引消費者，外帶需求拉升整體餐飲業績3成。

同時，面對國內疫情尚未明朗，台北喜來登及台北寒舍艾美持續推出限時優惠價的住房專案，並加碼贈送萬豪旅享家積分累計。為搶攻7、8月暑假商機，礁溪寒沐酒店首次推出兒童夏令營專案，包括帆船自駕活動以及大隱駿林馬場課程。

其次，由於疫情嚴重衝擊餐旅業，導致人員流動率提高，寒舍積極使「都會商務型飯店休閒化」，運用組織重整與跨部門訓練讓多工人才養成，使休閒及都會型飯店間的職能可互相支援，人力運用上更有效率與彈性。

展望後市，疫情影響與科技發達造成全台缺工情況上升，寒舍指出，如何打造更具有競爭力的薪酬與福利制度，完整員工成長培訓計畫，以吸引求職者及人才加入，亦是現階段重要議題。

最後，寒舍為強化餐飲優勢，除提供寒舍美饌卡與寒舍生活App會員享有更多元優惠，並因應銷售模式變化持續開發新外賣商品，並攜手7-11、全家便利商店與美廉社等通路，透過增加銷售管道搶攻冷凍即食餐點商機，積極拓展數位與實體通路銷售平台。

整體而言，在疫苗覆蓋率逐漸提升，國際級政府政策均走向逐步解封開放，寒舍預估明年起營運將重返正軌，將持續滾動式調整營運，迅速順應市場調整策略，並強化餐飲優勢積極拓展數位與實體通路，針對海外市場擬定多元促銷方案，在國境開放時力拚營運成長。