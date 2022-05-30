.就算公牛打算在今年自由市場開放之後，馬上開出頂薪續約條件留住當家球星拉文，但他還不一定就此宣告留下，因為拉文目前吸引老鷹、馬刺、拓荒者與獨行俠等4隊積極爭搶，而且他想要離開的可能性，恐怕會比繼續留下高上許多！

因為加盟公牛之後，拉文的表現雖然越來越符合全明星球員身手，但在迪羅薩本季攜槍投靠產生一定的排擠效應，拉文逐漸認為自己的公牛一哥地位被迪羅薩取代，開始萌生不如離去的念頭，就算公牛開出的薪資條件絕對比其他球隊高。

隨著拉文2018年簽下4年7800萬美元合約將於今年夏天到期，成為完全自由球員的他，公牛可以開出5年2.12億美元的頂薪續約條件，但假如其他球隊跟他簽約，最多只能簽下4年1.57億美元合約，但對拉文來說，薪資並非他主要考量。

只是除了加盟以年輕戰力為主的馬刺，拉文還有續當球隊一哥的機會，其他包含獨行俠有東契奇、老鷹有崔楊、拓荒者有利拉德，拉文就算跳槽加盟，恐怕還是當不了球隊一哥，接下來就等今年自由市場開放之後，拉文到底會做出怎樣選擇了。