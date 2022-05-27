根據《HoopsHype》記者費德爾27日爆料，騎士當前最想趕緊補進一名攻守俱佳的側翼得分好手，所以提前列出一份補強球員名單，其中包含正在今年季後賽表現優異的勇士前鋒威金斯，畢竟身為聯盟最貴球隊的勇士，也在考慮今年夏天把威金斯提前交易出去。

「騎士需要攻守俱佳的側翼得分手，這也是整個NBA的需求，他們也想找尋替補控衛填補盧比歐位置，」費德爾說，「我聽說騎士招募名單包含波達諾維奇、海沃德、托必亞斯哈里斯、哈里生巴恩斯、崔特、葛蘭特、阿隆戈登等人，他們也想換來威金斯。」

儘管威金斯今年季後賽表現穩定又出色，可惜勇士下個球季的薪資壓力太大，勇士很難用高薪繼續留下威金斯，因為他們當前最想留的球員，還是先把本季例行賽展現爆發火力的普爾，假如勇士沒有任何動作，他們很可能明年夏天平白讓威金斯走人。

只是選在季後賽還在激烈進行之際，威金斯的交易傳言從未停過，勇士還在繼續瞄準相隔3年闖進總冠軍賽，甚至全力爭冠，外界卻拚命謠傳他們留不住威金斯，幸好看起來威金斯本身沒有受到這些謠言影響，目前他的表現仍然相當穩定。