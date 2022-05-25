NBA年度前三隊公布，七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）雖是MVP入圍者卻落居第二隊，讓一些球迷感到不服氣，形容他「又被搶了」。另外兩位MVP入圍者，金塊「小丑」約基奇（Nikola Jokic）、公鹿「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）都是第一隊成員，其中字母哥更是唯一全票入選第一隊的球星。

事實上在年度MVP票選時，獲獎的約基奇拿到65張第一名選票，恩比德26張，字母哥9張。不過中鋒名額只有1人，所以還是約基奇擠下了恩比德。字母哥是前鋒未受影響。

還有人嘲笑說：「狄安卓喬丹（Deandre Jordan）入選第一隊的次數竟然超過恩比德！」狄安卓喬丹2016年入選聯盟第一隊，約基奇那一季還是個場均10分的菜鳥。

除此之外，勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）入選第二隊，輸給太陽後衛戴文布克（Devin Booker）也讓一些球迷質疑，雖然布克的數據是真的非常優秀。比較有趣的是暴龍前鋒席亞卡（Pascal Siakam），他本季沒有入選明星賽，本來有機會補上哈登（James Harden）受傷留下的缺額，但是聯盟總裁最後選擇由地主的騎士中鋒賈瑞特艾倫（Jarrett Allen）遞補。這次是2007年以來，首次在第一隊見不到詹姆斯（LeBron James）或柯瑞，入選者年輕化的趨勢相當明顯。