東西區冠軍賽正激烈開打中，而例行賽各項大獎也隨之公布，今天聯盟宣佈了非常重要獎項，為例行賽年度前三隊成員，這次年度第一隊成員與過去有所不同，除年度MVP約基奇(Nikola Jokic)、「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)，還有東契奇(Luka Doncic)、塔圖(Jayson Tatum)、戴文布克(Devin Booker)，整體偏年輕化。

例行賽年度MVP約基奇沒有意外出現在第一隊名單中，此外公鹿頭號球星阿提托康波也在內，他還獲得全部100張選票，得分是500分，此外目前還在分區冠軍賽打拼的東契奇、塔圖都獲此殊榮，東契奇拿下88張第一選票和12張第二選票，塔圖有49張第一選票、47張第二選票和4張第三選票，太陽布克82張第一、16張第二、2張第三。

第二隊非常豪華，分別有柯瑞(Stephen Curry)、迪羅薩(DeMar DeRozan)、杜蘭特(Kevin Durant)、恩比德(Joel Embiid)、莫蘭特(Ja Morant)，整體實力不遜於一隊，恩比德甚至為年度MVP第二大熱門，獲得57張第一選票、43張第二選票，莫蘭特13張第一選票、76張第二選票、8張第三選票，杜蘭特則有10張第一選票、68張第二選票、22張第三選票。

第三隊成員有老將保羅(Chris Paul)、詹姆斯(LeBron James)，暴龍席亞卡(Pascal Siakam)、灰狼唐斯(Karl-Anthony Towns)、老鷹主控崔楊(Trae Young)，對保羅與詹姆斯來說還能入選年度球隊相當不容易，畢竟他們都高齡37歲了，還能打出影響聯盟表現，保羅獲得16張第二選票、66張第三選票，詹姆斯拿下2張第一選票、35張第二選票、54張第三選票。