2022企業女子壘球聯賽，在台中金龍棒球場展開地主隊「兆基穿山甲」主場首戰，市長盧秀燕等人到場為選手加油打氣。（陳淑芬攝）

「2022企業女子壘球聯賽」今天在中市金龍棒球場展開地主隊台中「兆基穿山甲」主場首戰。台中市長盧秀燕今天到場開球，歡迎來台中以球會友的球隊，並為「兆基穿山甲」加油打氣，高喊「把總冠軍留在台中！」。

2022企業女子壘球聯賽將於今起一連兩天在金龍棒球場登場，地主隊台中「兆基穿山甲」主場首戰與新北凱撒對決。台中市長盧秀燕、企業女子壘球聯盟會長林昆漢、兆基企業董事長李建成及台中市議員何敏誠等人到場為選手加油打氣。

盧秀燕表示，壘球是台中市推廣重點運動項目，感謝壘球團體長期支持發展壘球運動，今年「兆基穿山甲」陣容堅強，有許多國手及東山高中優秀選手加入，台中市府將與球隊長期維持夥伴關係，成為最重要後盾，讓壘球在台中及台灣生根蓬勃發展。

林昆漢表示，希望各球隊全力以赴，「兆基穿山甲」實力不錯，有機會把冠軍留在台中。認養「兆基穿山甲」的兆基企業董事長李建成表示，今年選手的打擊及狀況都很好，以賽事來代替培訓，希望明年亞運能拿到好成績。

台中市府運動局表示，2022企業女子壘球聯賽於5月28、29日於金龍棒球場登場；另8月13、14、27、28日及11月5、6日則將於萬壽棒球場登場，台中兆基穿山甲球隊陣容國手雲集，包含亞運培訓隊潘玉玲、陳雨庭、杜雅婷及石佳青等4名戰將，並加入去年剛從高中壘球聯賽奪冠的台中東山高中蘇毓雯、羅語辰、藍佑賢、高沛均、廖保琇等新血，球隊實力精彩可期。