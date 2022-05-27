無任所大使林佳龍今在臉書提出「首都願景的未來想像－關於台北首都圈的12門課」；將代表民進黨參選台中市長的立委蔡其昌則在下面留言，「佳龍還是跟當台中市長一樣用心，總會提出比較長遠的政策和願景」。

林佳龍也回應蔡其昌，大台中也同樣面臨首都圈廣域治理的挑戰，解決對策有二，鞏固中心性與促進流通性，特別是跨域治理和數位治理可以解決問題，而很多內容都已納入我們已經推動通過的台中市區域計劃和13項旗艦計劃的奠基工程。

他說，比較可惜的是，盧秀燕擔任市長之後不但停滯空轉，甚至倒退、取消了很多已經在推動中的重大建設，例如水湳智慧城和文化城中城，以及大台中123奠基工程，即一條大台中山手線的環狀捷運路網、兩大國港海空港、三大山海屯副都心。

他表示，期盼其昌兄當選第四屆台中市長，解決原縣區邊緣化和原市區空洞化的危機。我們大家一起並肩作戰，感動人民，贏回台中，加速追趕，用行動來恢復台中人的城市光榮感！