前行政院長張善政獲國民黨徵召參選桃園市長後，引爆黨內茶壺風暴，而張在近期兩次拜會議長邱奕勝都吃了閉門羹後，今（26日）終於與邱碰面，雖然會談時間僅短短10幾分鐘，但張善政表示「資訊都非常重要、寶貴」，他同時也向立委呂玉玲喊話，希望呂方便時可以碰面。

而張善政今在臉書發文，表示自己「非常感謝今天桃園市議長邱奕勝、桃園市議員徐其萬、徐玉樹、黃婉如等人以及羅智強先生的建議」，從他們身上聽到了許多在地民眾的心聲。

除此之外，張善政指出他特別感謝昨（25日）向他分享了許多關注議題及對桃園未來願景的立委萬美玲、魯明哲，以及昨早給他鼓勵、向第一次投入地方選舉的他分享選舉經驗的中廣董事長趙少康。

張善政直言，自己接下來會「帶著大家的建議與經驗，持續的走入在地、傾聽地方心聲，即時將這些民眾對於地方的期盼帶進他的市政顧問團」，並且與夥伴一起站在國家願景的高度，將他過去行政的經驗、科技的背景，落實到桃園的市政擘畫，與所有市民朋友共同實現「微笑桃園」的願景。