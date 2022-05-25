女星熊熊（卓毓彤）不但外型亮眼，更擁有超火辣的G級傲人身材，也經常在社群平台分享生活日常。但熊熊今(25日)在IG發文哀號，說自己的臉書帳號遭到駭客盜用，雖然已經花了2天時間努力想辦法解決，但至今帳號仍無法恢復正常，甚至還收到「無法撤銷處置」的宣告，讓她只能祈禱可以趕快救回來，還氣得大罵駭客：「去死啦！」。

熊熊今(25日)在IG分享崩潰日常，只見她一開頭就大嘆：「真的太厭世了⋯⋯」，並詳述事發經過：「我的個人FB在23號下午5點的時候，無預警突然被登出！信箱立刻收到FB的信，我點立即保護帳戶安全，就完全沒用，一直跟我說密碼錯誤」；更誇張的是，該駭客不僅更改她的頭像，還故意PO了好幾張中東戰亂的照片，導致她的帳號整個被鎖起來，現在連粉絲專頁都無法使用，讓她火大到怒譙：「真的有病這些駭客！」

經過2天奮力搶救，但熊熊的臉書帳號至今仍然拿不回來，讓她沮喪難過地說：「我用了十幾年的帳號……真的祈禱可以救回來」；她愈想愈不爽，忍不住詛咒如此惡搞她的駭客：「盜用帳號的人都去死好嗎！要帳號自己不會申請嗎？一定要拿別人的！真的很氣」；熊熊並提醒大家要趕快把社群平台的帳號設定好，以免被壞人有機可乘。

熊熊在IG分享自己臉書私人帳號遭駭客入侵無法使用，讓她火大飆罵。（圖／取自熊熊IG）

熊熊近日上節目《同學來了》爆料，透露曾在醫美診所上班的姊姊告知過她「醫美醫生真的是最不可以交往」的對象，主要是醫美醫生長相較有先天優勢，因此容易偏花心；她還說有時醫美醫生在動手術時，病人就是她的小三，旁邊協助的護士可能就是小四，此話一出讓在場來賓驚呼連連，她也表示醫美診所都有這種秘辛，強調這種關係真的不行。熊熊一向言行風格直率嗆辣，遇到惡整她的駭客當然更不假辭色。