圈內知名美魔女楊繡惠，已經57歲但仍保持美艷外型，雖不乏有人追但始終沒有「定下來」，日前跟摯友白雲鬧出交往消息，但卻又火速分手，引發全台關注，而兩人「白賊交往」的消息鬧太大，讓楊繡惠的臉書帳號疑遭檢舉而慘遭封鎖15小時，如今又有新消息，楊繡惠踢爆美照被盜用，釣出「無緣男友」白雲留言，搶著幫她抱不平。

繼與白雲白賊交往一事後，一波未平一波又起，楊繡惠昨天(5/23)在臉書po文，踢爆美照遭盜用，怒吼：「不肖商人盜用我的照片，請大家不要上當，我沒有代言，千萬不要去買，盜用人家照片的東西，絕對不會是好貨，我要提告，拜託，快幫我分享感謝」。

楊繡惠怒踢爆遭不肖商人盜圖，無緣男友白雲搶頭香留言抱不平。(翻攝自楊繡惠臉書)

楊繡惠美照遭盜用一事曝光後，引發熱議，但最吸睛的是，她的摯友兼「無緣男友」白雲，在留言區搶得頭香，為她抱不平：「Fb的後台有看到嗎?該秒速處理了吧！還等什麼…是不是！結果楊繡惠的fb又被封鎖15個鐘頭~昏倒~」。

白雲的留言一出，至今已突破200人按讚，並且掀起討論潮，紛紛替楊繡惠被盜用照片一事發表感想，「么壽喔~不良業者騙子很多，太恐怖了，都不怕有報應，直接提告，告乎死」、「當紅繡惠不被盜用也難」、「支持繡惠姐應該提告，不然沒完沒了！」，其中有位粉絲貼出了楊繡惠先前代言某品牌拌麵的商品照，寫下「我只知道惠下麵」，讓白雲又跳出來回應：「狗腿的人我看很多，但你最自然」，粉絲則回說：「自從認識你以後，演技就有進步一點點了」。