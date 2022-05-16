57歲美魔女楊繡惠15日深夜無預警公開與白雲的甜蜜合照，並稱「我們在一起了，恭喜我們吧」，震撼演藝圈，不過今（16日）兩人開直播澄清只是開玩笑，還預告要在國境之南「跳海」；稍早之前這對偽CP兌現承諾，不僅宣布和平分手，還曬出一系列作勢跳海的淒美照，引起熱議。

楊繡惠今下午4點多在社群平台PO文：「我們和平分手」，附上一顆心碎的符號，接著公開一系列分手照，她和白雲先是來個散場的擁抱，再來到海邊協議分開，還搞笑地寫道：「我們在一起，大家怎麼看我們」，最後兩人緊牽著手，佯裝要往海裡跳，不忘列出「愛護自己、珍惜生命」的警語。

此文一出，立刻釣出一堆藍勾勾，女星何妤玟笑說：「情滅北海岸是吧」，網紅鳳梨（吳泓逸）也搞笑留言：「不堪一擊的愛情就如同沙灘上的浪花...隨浪而來的是激情...同浪而去的是人心...一轉眼...一瞬間...已經沒有痕跡」夢多則納悶地表示：「我到底看到什麼」，而香蕉（王俊傑）、曾甜、謝宜君、黃露瑤、楊皓如、許志豪等星友也來湊熱鬧，紛紛開玩笑說「比追劇還快」、「期待下一次的世紀大復合」、「兩位很適合攜手創立黃昏之戀婚友社」等。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980