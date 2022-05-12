藝人小嫻（黃瑜嫻）、金剛（李信樵）2020年8月公開認愛，不僅一起移居屏東，還共同打拚雞翅副業，努力為目標打拚，未料昨（11日）驚傳兩人已分手，震驚外界。談起原因，兩人都有不適合再走下去的共識，雙方共同約定分手，而金剛舊愛前女友梁云菲被問到此事也回應祝福他們未來都好。

梁云菲過去曾公開與金剛交往，後來分手後認愛攝影師男友，但去年宣布再度分手，如今單身一年後與熱愛潛水的餐廳老闆交往，大方在社群平台放閃，梁云菲也說是自己主動追求現男友，起因只是潛水遊玩時去吃他們家的料理，沒想到一試成主顧，更與老闆之一的現男友成為朋友，深入認識後互生好感，成為情侶。感情甜蜜的梁云菲對比慘淡分手的金剛，似乎更顯落寞，對此梁云菲也做出回應。

據《三立新聞》報導，梁云菲認為感情本來就沒有一定的結果，沒有結果也不代表不好，因為當下兩個人都快樂且深愛過，這過程就是很棒的事情了，並送上祝福「我當然希望他們未來一切都好，保持愛人與被愛的能力。祝福。」

梁云菲曾經透露和金剛分手後，自身狀況不是很好，當時兩人對未來的想法不太一樣，是認知不同的情況下分手，但她也幫金剛說話，稱對方是個很好的人，是個很好的結婚對象跟男朋友，但理性的思考之後覺得自己那個階段不適合結婚也不適合生小孩，所以最後選擇分手，面對網友提問會不會後悔跟金剛分手，梁云菲坦言不會，很感謝對方曾經出現在她的生命當中。