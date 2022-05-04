林姓男子的劉姓妻子過去任職某公司人資管理師期間，與蔡姓男同事發生婚外情，劉女與蔡分手後，與丈夫懷恨在心，使用劉女公司配發的帳密，取得公司員工個資，再製作蔡男盜賣公司員工個資的檢舉信，密集寄送給劉女老東家及主管，檢舉蔡盜賣個資，但警方從檢舉信中採集到林男指紋，查出林、劉涉案。台北地檢署依洩漏祕密、妨害電腦使用罪起訴林、劉2人。

檢方調查，已婚的劉女與蔡姓男同事均曾任職北市大安區某大型公司，2人一度交往，丈夫林男知悉後，劉女與蔡姓小王分手，但林、劉卻因此心生不滿。

林、劉2人利用劉女當時擔任公司人資管理師，擁有查詢公司員工包括婚姻狀況、住居所、電話號碼等個資權限，於去年5、6月間以劉女公司配發的帳密，登入公司人資部門電腦公用槽後，取得公司員工個資。

之後，林、劉將竊取的公司員工資料，製作標題為「XX公司員工蔡XX盜賣公司員工資料」檢舉信，指「XX公司！你敢坑我的錢？我就讓你在這行混不下去！各位主管：下面四頁是蔡XX盜賣員工資料的證明！而且他幹這事不只一次了！你們自己看著辦！」。

檢舉信內容為該公司員工資料、蔡男與他人交易資料的訊息紀錄、影像檔案，林、劉2人於去年8、9月間密集將檢舉信寄送給該公司及公司主管，公司報警提告。

警方指集檢舉信上的指紋送刑事局鑑定，發現與林男指紋相符，警方調查後將林男、劉女移送北檢偵辦。北檢依妨害電腦使用等罪起訴林、劉2人。

此外，蔡男也一度對前女友劉女及丈夫林男提告加重誹謗、恐嚇罪，但事後蔡2度在警詢時表示放棄對劉、林提告，檢方認為蔡有撤告意思，加上該檢舉信是寄給公司，不是寄給蔡本人，認為林、劉不構成加重誹謗、恐嚇罪。