揚言要到高鐵、總統府放炸彈 神秘「日本律師」寄電郵四處恐嚇 09:482022/05/04 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寄電郵給建設公司恐嚇要到高鐵、總統府放炸彈，神秘「日本律師」又出現。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市警局勤務中心上午獲報，一家位於中山區的建設公司接獲自稱「日本律師」的不明恐嚇電子郵件，宣稱要到高鐵站、總統府放置炸彈。台北市警方獲報後，發現這名自稱是日本律師的不明人士，先前已經多次利用境外跳板模式，寄恐嚇郵件到各民間企業，宣稱要到高鐵及總統府放炸彈，北市警及中山分局、中正一分局目前已進行追查，目前全案正進一步調查中。 孫安佐上網買槍械組裝未遂 律師稱美不罰台灣也不應追究 熊厚基養病調顧問 劉任遠接空軍司令 #總統府 #律師 #建設公司 #恐嚇 #高鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高鐵端午節疏運加開39班次列車 5日開放購票 11:482022/05/03 生活 軍官住處輕生亡 妻整理遺物竟扯出「恐怖清潔婦」怒提告 11:222022/05/01 社會 總統核定空軍司令熊厚基 調任總統府戰略顧問 18:552022/04/29 政治 「我們會同規一進！」水泥工傳訊恐嚇錯字超多 法官1理由判囚 08:552022/05/02 社會 類火車不叫座 民眾無奈：有車搭就好 04:102022/05/02 政治要聞 搶票了！ 端午疏運高鐵加開39班次 周四凌晨開賣 11:072022/05/03 生活 田中支線串連雙鐵 王國材提3點指示 17:372022/05/02 生活 2022誰來做老大》花蓮縣長 藍黨部主委評假想敵 有心參選早該返鄉 04:102022/04/30 政治要聞 總統府新增3確診 1員工 1駕駛 1憲兵 與高層皆無接觸史 18:592022/04/29 政治 高雄捷運紫線擬併右昌高鐵線 04:102022/05/03 地方新聞 不滿停駛恐嚇炸車站添亂 800鐵路警察 全面停休 04:102022/05/01 生活新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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