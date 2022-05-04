台北市警局勤務中心上午獲報，一家位於中山區的建設公司接獲自稱「日本律師」的不明恐嚇電子郵件，宣稱要到高鐵站、總統府放置炸彈。台北市警方獲報後，發現這名自稱是日本律師的不明人士，先前已經多次利用境外跳板模式，寄恐嚇郵件到各民間企業，宣稱要到高鐵及總統府放炸彈，北市警及中山分局、中正一分局目前已進行追查，目前全案正進一步調查中。