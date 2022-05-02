新竹一名江姓水泥工承攬張男的工程發生爭執，遂以通訊軟體LINE傳訊威脅張男「我們會同規一進」、「我今天不剎剎你這不知天高地后」等語，遭到張男報警提告。新竹地院法官審後，認定張男雖錯字連篇，但透過諧音仍可辨別語意，依恐嚇等罪，應執行拘役100天；傷害罪部分，判3月徒刑，均可得易科罰金。可上訴。

判決書指出，江姓男子為水泥工，2019年7月間承攬張男位於新竹市的房屋興建工程，兩人在溝通過程中發生爭執，江男遂以LINE傳訊給張男，包括，「我今天不剎剎你（殺你）這不知天髙地后（厚）」、「我們會同規一進（同歸於盡）」、「我今天不敢揍他的話我就不姓江」、「我打你又怎樣」、「他今天把錢拿出來」、「不然你試看看」等語，讓張男身心畏懼。

此外，江男還於2020年間7月間在工地現場與張男再次發生爭執，出手推倒張男，害張男重心不穩摔倒在地，下背與骨盆則受有擦挫傷，案經張男報警提告，檢察官偵結起訴。

新竹地院法官認為，江男否認犯行，犯後態度不佳，而江男國小肄業，雖傳送的訊息有錯別字，但透過諧音仍可清楚辨別江男本要表達「殺」、「同歸於盡」之意，認定江男主觀上有恐嚇他人的犯意，依恐嚇危害安全等數罪，應執行拘役100日，另依傷害罪，判3月徒刑，均可得易科罰金。可上訴。