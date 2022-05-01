本土疫情嚴峻，台北市長柯文哲預估單日確診恐破50萬，前副總統陳建仁在臉書批評柯「不懂流行病學，回去好好看書！」對此，柯文哲今（1日）再度回應，「書上的是一回事，實際作戰是一回事！」原則上還是讓活動進行，每天看報表醫院還剩多少量能，如果那條線被威脅到，還是要踩煞車。
柯文哲今（1日）以黨主席身分，出席民眾黨台灣客家發展委員會成立大會，關於陳建仁在臉書批評，柯受訪表示，「書上的是一回事，實際作戰是一回事」。
柯文哲強調，最擔心還是在防疫量能沒受到威脅前，原則上還是讓活動進行，每天最重要看一個報表，醫院還剩多少量能，如果那條線被威脅到，還是要踩煞車。不能像香港的局面，病人全都堵在急診處外送不進去，底線要先講，那一條線有威脅到的時候，還是要強烈煞車。
柯文哲也說，陳建仁的臉書文章應該也是小編幫他寫的，FB有自己在看的看沒幾個，自己不管誰寫的都自己改，這是自己的個性。
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