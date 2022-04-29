陳建仁稱台灣死亡率低 柯文哲質疑：還沒進入死亡危險期

前副總統陳建仁指台灣目前是新冠肺炎致死率最低的國家。但台北市長柯文哲質疑，這是假象，感染到死亡要花三周，疫情爆發到現在還不到兩周，兩周前感染的，到現在還沒開始進入死亡的危險期。

對於陳建仁發文稱「有一些人士針對COVID-19確診人數與死亡人數，作出駭人聽聞的預測。」柯文哲在防疫記者會回應，不用自己對號入座，但這也是台灣媒體問題，要馬過去誇大、要馬太過清描淡寫，他還是秉於專業提出看法。

他表示，媒體為了拉高點閱，不會寫柯文哲建議、說明，反而說柯文哲「嗆」、「諷」、「開罵」，從頭到尾聽完不覺得有問題，媒體不是故意斷章取義，就是要提高點閱率，網路新聞標題不夠驚悚不會點進去。

柯文哲強調，對於疫情是「最好的準備、最壞打算」，透過媒體會太過誇大。

柯文哲表示，還有另外一個問題，就是過於輕描淡寫，1922也打不太通、PCR也塞車，他說，自己的計畫是快篩陽就直接上網登錄，先當作確診者處理，給你必要的防護，去做PCR如果不是再解除；等官方安置，估計在48小時，傳染力最高是前面幾天，過3天後才通知就是現在狀況，都要解除隔離了才收到居家隔離書。

「到現在為止死亡當然很少，我也同意」，柯文哲說，但這是假象，因為分母變化太大，今天感染不會明天死掉，又不是心肌梗塞幾分鐘就死掉，感染第一個禮拜是上呼吸道症狀，第二個禮拜開始變成肺炎，第三個禮拜在加護病房奮戰。

柯文哲指出，感染到死掉有時候要花三個禮拜，疫情爆發到現在還不到兩個禮拜，兩個禮拜前感染的，到現在還沒開始進入死亡的危險期。