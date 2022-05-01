柯文哲今（1日）以黨主席身分，出席民眾黨台灣客家發展委員會成立大會。（葉書宏攝）

柯P再轟中央 「不要在辦公室吹冷氣看報表」

本土疫情嚴峻，台北市長柯文哲日前拋出「快篩陽性視同確診」，指揮中心指揮官陳時中昨也表示，正在考慮未來要求「快篩陽性者才能進行PCR檢測！」對此，柯文哲今（1日）再抨擊，自己或侯友宜，兩個在第一線帶兵打仗，「不要再在辦公室吹冷氣看報表，有時候會跟第一線有誤差。」

柯文哲今（1日）以黨主席身分，出席民眾黨台灣客家發展委員會成立大會。媒體關注陳時中昨說，未來除醫療專業判斷的情形外，預計走向快篩陽性的人，才能進行PCR採檢，但目前還沒有這樣的要求，但是很快會要求這樣的情形。

柯文哲表示，每天看報表，防疫專責旅館、防疫病房還剩下多少，心裡想說怎麼可能，但自己知道為什麼，因為不會全台均勻，防疫專責旅館、防疫病房是以全台灣來計算，但是很明顯現在疫情集中北北基桃，就算南部醫院、防疫旅館有空房，除非把他從台北運到南部，不然也沒有用，這是一個很大的問題。

柯文哲也說，統計數字是一回事，不管自己或新北市長侯友宜，兩個在第一線帶兵打仗的，最了解前線狀況，「不要再在辦公室吹冷氣看報表，有時候會跟第一線有誤差。」