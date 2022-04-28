未來幾天病例數還會上升 柯文哲：扛得住就不做限制

確診數不斷攀高，台北市長柯文哲喊出萬一醫院空床不夠，將實施「軟性封城」，柯文哲28日表示，大型醫院急性病床已有10％轉為防疫專責病床，今晚將與各大醫院院長討論，還可以增加多少。

柯文哲今午主持防疫記者會，他指出，今天晚上會和台北市大醫院院長開線上會議，北市大型醫院急性病床有10％已轉為防疫專責病床，大家來討論還可以增加多少，現在為止還是夠。

他表示，未來幾天病例數還會上升，如果醫療體系扛得住，我們就不做限制，衝過去，過了最高點不會馬上解決，其他國家也要花2個月才慢慢下來，但要把最高點盡量壓低，在醫療體系可忍受範圍內度過疫情，其他國家也是要經過這一段。

至於是否禁止夜市，柯文哲強調，還是要在經濟、防疫取得平衡，會影響民生經濟的最後動，不到最後關頭不干擾市場經濟，最後決定因素是醫院容量，今晚會找大醫院院長開會，醫療量能可挪用多少、到什麼程度。