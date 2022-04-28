疫情升溫，口罩、快篩試劑等防疫物資配送成為民眾關心重點。無黨籍立委高金素梅表示，尚未使用的1300多億元防疫預算，應用來提供民眾快篩試劑的花費，並針對偏鄉地區提出因地制宜政策，避免民眾舟車勞頓。她更提到，至19日為止，888元農遊券還有約31萬張未領或未用罄，怒批：「防疫沒有做好的時候，所謂的振興就是無底洞！」

高金素梅昨（27）日質詢時表示，宜蘭、花蓮每萬人確診率與雙北地區相同，甚至若以鄉鎮市區圖分布來看，每萬人的確診率遠高於雙北，但偏鄉地區醫療資源無法與雙北相比，且該地人口以老人及小孩為主，染疫的大多是這些族群，在生活不便的狀況下，疫情一爆發就很難平息。

高金素梅指出，偏鄉地區資源匱乏，尤其原住民地區更沒有藥局，如要從司馬庫斯到竹東買口罩，來回要花上約6小時車程，過去疫情爆發時，她就與衛福部協調提出因地制宜的方式，避免民眾舟車勞頓。未來防疫恐會進入以篩代隔，要如何讓偏鄉地區的學童、民眾順利取得快篩試劑等防疫物資，現在就該提前思考。

高金素梅提到，立法院至今已開給行政院8400億元的空白支票，供各部會使用在振興及紓困上，但至19日為止，面額888元的農遊券還有約31萬張未領或未用罄，怒批：「防疫沒有做好的時候，所謂的振興就是無底洞！」

高金素梅指出，目前還有1300多億元的防疫預算尚未使用，建議應把預算用在補助地方政府防疫動員、抗原快速檢驗、補助社區地點監測診所、設置社區篩檢站，與防疫物資的徵用、採購及運送，偏鄉地區應以學校為單位運送物資，並將鄉、鎮、市、區公所都納入，甚至連接觸者的快篩費用都應由這筆預算來支出，「1300億拿來防疫，我覺得綽綽有餘！」