1名男網友在《Dcard》Kuso發文，透露自己在過去1年，傳送上千條訊息給「對方」，僅收過2次回覆，日前他決定放下，謝謝對方在疫情期間走進他的人生。不少網友看完全文才恍然大悟，驚覺原PO所指的對象，原來是指揮中心去年為了落實防疫，推行的1922簡訊實聯制，紛紛搞笑回應，原PO是多想要1922回覆你。

原PO在社群網站《Dcard》以深情的文字寫下，過去1年多以來，他傳送上千條訊息給對方，即便從未得到過多的回應，但當他急需要對方時，竟意外得到2次熱情的回答（疫苗預約），雖然他每次收到回覆後，都覺得體溫升高、臉紅心跳，但他發現自己根本離不開對方，有種「對方的靈魂在他血液中流動，默默保護他」的感覺，但如今他發現一切都只一場空，在結語感性寫下：「謝謝你，在疫情爆發時走進我的人生，謝謝你」。

文章曝光後，網友才恍然大悟，原PO所指的對象，其實是去年5月政府為落實防疫，所推行的簡訊實聯制，民眾進入公共場所時，均需掃描QR CODE，傳送簡訊給1922，以便地方疫調人員掌握活動史，但隨著國內疫情確診數飆升，指揮中心經評估疫情狀態後，於27日正式宣布實聯制取消。

網友們紛紛在貼文下方爆笑回應原PO：「不得不說，每天傳訊息是會把心聊走的。剛剛晚餐走進餐廳，阿姨說不用再傳簡訊了，跟一個人聊天，是會習慣的」、「你跟實名制有多少感情啊」、「她曾經關心我疫苗預約」、「所以原PO真的想要1922回覆你嗎」、「我知道你為什麼今天會打這篇文章了，青春有幾年，疫情占三年」、「謝謝你 1922 我的防疫超人」、「九天玄女唯一指定，不會封鎖你的號碼」。