本土疫情持續擴散，台北市長柯文哲近日拋出軟性封城規畫，引發討論。行政院發言人羅秉成今天表示，防疫作法應該要全國一致，且據「傳染病防治法」第37條規定，疫情指揮中心成立期間，依指揮官指示辦理，若地方有特殊需求，可以呈報計畫，由指揮中心共同溝通討論後決定。

羅秉成表示，面對這波疫情，對中央或地方政府都有挑戰，因為相關行政醫療量能承擔比較多負荷，但過去台灣防疫成功經驗，都是建立在中央與地方、民眾合作的基礎，才有機會度過難關，指揮中心會因應疫情發展提出對策，有些方案會跟地方政府溝通才決定，像是這次居家隔離調整為3＋4就是一例。

羅秉成說，每個地方疫情不太一樣，但防疫作法仍應趨於全國一致性較好，過去作法也是如此，且「傳染病防治法」第37條規定，地方主管機關防疫作為，在疫情指揮中心成立期間，要依指揮中心指揮官指示辦理。

羅秉成強調，法律上結構就是規範分層負責，地方如果有特殊需求，可以呈報相關計畫與指揮中心共同討論，讓整體防疫有共同力量，緩和疫情加諸的壓力，地方若有需求都可以向指揮中心提出。

另外，行政院長蘇貞昌日前召開擴大防疫會議，蘇在會中對居家隔離改為3＋4提出建議，被質疑凌駕專業。羅秉成說，當天是衛福部提出報告討論，該報告經過指揮中心徵詢專家學者意見，蘇院長裁示可以朝縮小匡列範圍、匡列時間方向研擬，沒有輕忽跟凌駕專業意見。