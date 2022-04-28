公開發行公司股東會旺季即將來臨，集保結算所於日前完成召開股東會防疫宣導座談會，請股務單位協助即將召開股東會的公司，在戒慎不恐懼下，持續做好各項防疫措施，順利召開今年股東會。

自2020年新冠肺炎疫情爆發以來，集保結算所依金管會指示制定因應防疫召開股東會作業指引，作為公司召開股東會防疫措施參考，並隨著國內疫情變化及衛福部公告修正新防疫政策，數次滾動精進調整防疫作業指引內容，以符合召開股東會防疫實務需求。

集保表示，經歷2年召開股東會防疫的經驗，各公司及股務機構均能依照防疫作業指引規定辦理，順利完成召開股東會並兼顧防範疫情。今年已依金管會指示調整部分防疫作業指引內容，並請公司注意衛福部是否因應疫情變化公告調整集會活動人數限制。

集保指出，股東會場應保持空氣流通、會場及公用物品應加強消毒頻率、加強人流控管及保持室內1.5公尺社交距離、出席股東應全程佩戴口罩並配合量測體溫等措施，並強化公司發放紀念品的排隊動線、增列股東採實聯制方式及修正會場容留人數限制規定。

集保總經理朱漢強表示，配合網路及數位發展，投資大眾使用電子投票出席股東會的比率逐年提升，近2年雖有新冠肺炎的疫情影響，但採用電子投票不必親臨股東會現場，可避免被感染的風險。

隨著相關法令完成修法，今年公開發行公司可採視訊方式召開股東會。朱漢強對此呼籲企業採用視訊輔助股東會，除提供股東另一種參與股東會方式，在疫情嚴峻期間也能降低群聚感染風險，共同為防疫盡一分心力。