台中榮總PCR檢測量能飽和，立法院副院長蔡其昌協請CDD支援20部儀器。（蔡其昌服務處提供／盧金足台中傳真）

疫情升溫，台中市增設多處PCR採檢站，台中榮總等PCR檢測單位量能因儀器不足難負荷，經台中榮總院長陳適安向立法院副院長蔡其昌反應後，蔡其昌緊急協調CDC提供20部檢測儀器支援台中市，台中榮總估計每日可為台中市增加750人次的檢測量，提升檢測效能。

蔡其昌表示，台中榮總因應市府PCR得來速篩檢站，在近期疫情升溫的情況下，中榮表達的檢驗量能已經達到飽和，採檢進來但難以消化。

蔡其昌指出，向中央流行疫情指揮中心協調，詢問是否可以將中央多餘或使用率較低的檢測機器可調度給台中榮總使用，協助紓解台中市的檢測壓力。

蔡其昌說，中央流行疫情指揮中心特別緊急調撥20台PCR檢測機，雖跟目前榮總有的大型檢測機不同，這20台小型的PCR檢測機是「快打部隊」，每25分鐘就能做出相關檢驗結果。

此外也能讓急診、住院等急需PCR檢測的患者，在最短的時間內得到需要的醫療照顧，舒緩原先大型檢測機負荷的量能，保障市民生命安全。

陳適安表示，台中榮總這幾日的PCR檢測量大約在1800-2000人次左右，蔡其昌很關心榮總PCR量能的運作，感謝他與中央協調讓榮總收到PCR檢測儀器，紓解檢測方面的運作壓力。

陳適安指出，爭取的20台檢測機，每日大約能夠提升500-750人次的檢測量，台中近日確診人數不斷增加，蔡其昌爭取的這些量能也能為台中提早做防疫部署。

蔡其昌表示，市民朋友關心的是防疫工作是否到位，市府的相關準備是否齊全，協助台中榮總爭取PCR檢測儀器，也獲得CDC調撥20台儀器支援，現階段就是中央、地方齊心將防疫工作做好。