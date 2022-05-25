彰化縣衛生局長葉彥伯表示，65歲以上長者確診佔12.5％，仍是關懷重點。（吳敏菁攝）

彰化確診人數分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

快篩陽性，可就近前往139家快篩陽性確診抗病毒藥物治療院所，進行確診，不須PCR。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

基層兒科防疫門診，26日起提供快篩陽性確診及診療服務，共36家70位基層兒科醫師，減少到醫院等待不便，並在陸續增加中。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心25日公布國內新增8萬9352例確診，彰化縣新增3520例，其中外縣市通報698個案，佔19.8％，65歲以上長者確診比例也增加到12.5％。18歲以下確診則佔17.2％，BNT校園疫苗今天起已安排到校園開打了。

王惠美表示，26日起快篩陽性，經醫師診斷後就是確診了，除非醫師人員對快篩判定有疑慮，但快篩陽性亦可至社區篩檢站進行PCR，此外，65歲以上及55歲以上原住民，6月30日以前完整接種可免費獲2劑快篩試劑，時間另外再公布。縣府並主動發送低收入戶快篩試劑5850戶，每戶最多5支，專人送達。

王惠美再次強調，快篩陽性，就近前往139家快篩陽性確診抗病毒藥物治療院所，進行確診，不須PCR，長者及高風險群經醫師評估，開立抗病毒藥物至離，具重症風險民眾，可就近前往19家「抗病毒藥物行動醫療站」醫院，進行確診。

實施暫停實體課程第三天，今天到校比率攀升，彰化縣共12萬多學生，到校率佔9.10％，幼兒園到校3萬3242人，國小6萬1264人、國中2萬7829人、高中2338人。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，基層兒科防疫門診，26日起提供快篩陽性確診及診療服務，共36家70位基層兒科醫師，減少到醫院等待不便，並陸續增加中。再次呼籲，BNT兒童校園疫苗開打，若遇停課，仍請返校接種，國小學童請配合分流，避免到合約醫療院所接種，醫療院所留給幼兒園的幼童。