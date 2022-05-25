本土疫情再大爆發，我國染疫兒童死亡率高居周邊國家之冠。前總統馬英九今在臉書批評，國內兒童疫苗不足、唾液快篩不足，中央流行疫情指揮中心引以為傲的超前部署在哪？這就是蔡政府所說的「有政府，請安心」？家長怎能不憤怒？

變種病毒Omicron肆虐台灣，至24日止，我國兒童重症案例已累計14例，有6名兒童死亡，其中5人合併腦炎。

馬英九表示，幼童免疫力不足，和老人一樣屬新冠肺炎高危險群，而要預防兒童染疫併發腦炎最好方式是打疫苗，但國內目前僅剛開放5至11歲兒童BNT疫苗，數量根本不夠；6歲以下兒童，最快要等今年7月，才有可能接種疫苗。

馬英九質疑，政府未提供充足、多樣兒童疫苗供家長選擇，現在憂心疫情的父母，因不忍心小孩被戳鼻子，還要在雨中排隊搶唾液快篩；當小孩出現發燒症狀，衝急診室焦急等PCR採檢，指揮中心引以為傲的超前部署在哪？

馬英九也提到，指揮中心24日公布42例死亡案例中一10歲男童案例，因出現頭暈、嘔吐、發燒到診所就醫，隔天出現幻覺，跟媽媽說「廁所有妖怪、被妖怪附身、覺得電燈在晃動」，經緊急送醫，發現已併發腦炎，搶救數天後不幸死亡。

馬英九說，一位出席染疫死亡兒童告別式民眾，在媒體人黃瑋瀚臉書上留言質疑，「面對疫情政府的不作為，我們真的無能為力嗎？」馬批評，這就是指揮官陳時中所說的目前疫情「控制得宜」？