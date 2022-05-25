國民黨立委李貴敏表示，美國政府主導的印太經濟架構集團（IPEF）未納入台灣，讓先前狂吹台灣應可列名創始會員的大內宣完全破功。外交部竟然還稱白宮宣布前一天告訴媒體台灣不在內，對台是種「尊重」？這是種什麼心態？唾面自乾嗎？

李貴敏指出，政府眼見大內宣破功，改稱雖沒被納入IPEF，但台美將開啟新一輪經貿談判，以及我方可能第二輪加入等等；但這恐怕只是另一波大內宣的前奏曲。殊不知國際經貿組織總是先進先贏。若不能在創始或第一輪加入，讓國內需要率先納入考量或規劃，就等著被侵蝕或任人宰割，甚至淪落到多頭落空的局面。

首先，創始成員在規劃時，自可透過參與讓組織架構傾向於有利創始會員的產業優勢，以趨利避害。日後更可以透過同意權的行使，增加對後加入者的協商談判籌碼。就此，行政機關無論從WTO或CPTPP等的經驗，都深知台灣在後爭逐加入的代價，就是等著妥協入會，或根本入不了會。

李貴敏質疑，路透社既早在3月就引述美方高層透露，沒有考慮把台灣納入IPEF。何必政府卻一再宣稱台美關係堅若磐石，有機會在首輪納入？行政院經貿談判辦公室為什麼也堅稱有機會加入？外交部長吳釗燮甚至五月初還在立法院答詢時指稱台灣會在裡面。這種預判落差是不專業？自欺欺人？還是刻意隱瞞、誤導民眾？

李貴敏批評，參與WHA與IPEF連續落空，軍購延宕或喊卡，這就是台美關係史上最佳？怎麼會有這種自相矛盾的情形？更別提美國早有政治評論表示，不讓台灣加入是美國不希望讓IPEF成為抗中組織。要真如此，難道只要台灣加入，這個組織就可能被歸類為抗中組織？如是，未來台灣還能期待加入IPEF？還有可能加入CPTPP或其他國際組織嗎？我方在跟美溝通時，到底有沒有點出這些問題？政府是不是該對民眾誠實以對，也好讓民間及時準備與因應？