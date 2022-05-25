國內疫情還在延燒，台灣何時能恢復正常生活？前副總統陳建仁今天表示，如果第三劑大家能努力打到七、八成左右，加上有些人染疫，很快就可以像歐美國家這樣。蔡英文總統之前召集防疫會議，被認為是刻意排除雙北，他也說「大概是想像力豐富」。

世界衛生大會正在舉行，民進黨立委林靜儀日前透過臉書表示，日內瓦車站沒有量體溫、沒有看疫苗護照，恢復了正常生活。

陳建仁今天接受Yahoo TV網路節目《齊有此理》專訪，被問到台灣何時可以像這樣恢復正常生活？陳建仁表示，這要看疫苗接種率有沒有打好打滿，以及自然感染率有多高，如果這兩個加在一起很高，就可以恢復正常生活。

他說，日內瓦、美國、英國還有許多歐洲國家可以這樣，主要是疫苗接種打好打滿，自然感染比率也高，台灣前兩年防疫做得很好，自然感染人數不多，就必須要預防接種比率比其他國家還要高，才可以恢復正常生活。

陳建仁指出，台灣民眾第一劑接種率有85％，如果第三劑能打到七至八成，加上最近很不幸的，有些人確診感染，在自然感染和接種疫苗比率提高下，相信可以很快像歐美國家一樣。

蔡英文總統4月初邀請中央政府官員及桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁到官邸召開防疫會議，卻沒找疫情嚴重的雙北首長，陳建仁緩頰，當時是開專家諮詢會議「可能新北、台北本身也相當忙碌」，討論過程完全是專業討論，而不是討論政治問題。

對於蔡英文此舉被質疑是刻意排除雙北，並被指「草菅人命」，陳建仁也說，「我想，大概想像力豐富」。從疫情開始，蔡總統就很關心，不眠不休的跟各國聯絡找疫苗，從來沒有草菅人命，「這句話對她來講，是很大的污衊」。