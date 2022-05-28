2022企業女子壘球聯賽在台中金龍棒球場展開地主隊台中兆基穿山甲主場首戰，台中市長盧秀燕（右4）、兆基企業董事長李建成（左3）、企業女子壘球聯盟會長林昆漢（右2）及台中市議員何敏誠（右3）等人到場為選手加油打氣。（陳淑芬攝）

2022企業女子壘球聯賽，在台中金龍棒球場展開地主隊「兆基穿山甲」主場首戰，市長盧秀燕（右1）為「兆基穿山甲」加油打氣。（陳淑芬攝）

台中女子壘球「兆基穿山甲隊」陣容堅強。（兆基穿山甲提供／陳淑芬台中傳真）

台灣女壘在國際賽場深具奪牌實力，以包租代管起家的兆基企業每年贊助500萬元認養台中女壘隊「兆基穿山甲」，其中就有4位球員是中華隊國手。兆基企業董事長李建成今天表示，他聘請運動員為企業員工，選手不須為出路煩惱，在企業形象加分之餘，更為國家培育體育人才，振興台灣女壘榮光。

由中華民國壘球協會主辦的2022企業女子壘球聯賽，今天在台中金龍棒球場展開地主隊台中「兆基穿山甲」主場首戰。台中市長盧秀燕到場開球，感謝兆基等企業長期贊助支持壘球運動，歡迎來台中以球會友的球隊，也為「兆基穿山甲」加油打氣，高喊「把總冠軍留在台中」。

「台灣運動選手很辛苦，努力為國爭光，卻面臨畢業等於失業困境！」李建成說，在女壘國手鍾彗琳加入兆基企業後，他才了解台灣運動員有多辛苦，引起他贊助女壘運動的興趣。

鍾彗琳曾是兩屆亞運女壘奪牌功臣，身為投手的她，球速達到110公里，大約等於棒球的150公里，幾近旅外等級選手水準，雖在球場發光發熱，但職場卻不如預想，因機緣巧合進入兆基，延續她對女壘運動的熱情。

李建成表示，贊助女壘的初衷就是希望能有更多台灣之光在國際體壇發光發熱，明明女壘隊的實力很強，只要稍加培養就可以在國際體壇獲得金牌，但國人普遍注重籃球、棒球，導致資源過度集中，非常可惜，他希望拋磚引玉，吸引更多企業贊助。

「兆基穿山甲」現有球員包括國立台灣體育大學、東山高中學生，主要贊助學校為國立台灣體育大學。兆基贊助女壘隊有別於其他企業模式，未來規劃培養高中以下球員，仿效日本經營模式從基層扎根，贊助培養優秀選手延續運動生涯搭配職涯規劃。

李建成說，投入後發現真的不容易，包括球隊出資、讓選手從高中就受到好的培養，甚至畢業後到兆基工作，選手沒有後顧之憂才能專心打球，每年贊助費用高達500萬元，但是為了國家榮譽，看到球員開心打球也值得。

李建成呼籲，企業進用具有運動員背景的員工，兆基目前已聘用2名選手，今年預計再加入3到5名球員，他們重紀律、講求團隊合作，願意幫助別人，完全符合企業核心理念；球員未來即便退役不打球，還是可以繼續在兆基上班，保有穩定的工作與收入，可說是創造雙贏。