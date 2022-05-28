台灣女壘在國際賽場深具奪牌實力，以包租代管起家的兆基企業每年贊助500萬元認養台中女壘隊「兆基穿山甲」，其中就有4位球員是中華隊國手。兆基企業董事長李建成今天表示，他聘請運動員為企業員工，選手不須為出路煩惱，在企業形象加分之餘，更為國家培育體育人才，振興台灣女壘榮光。
由中華民國壘球協會主辦的2022企業女子壘球聯賽，今天在台中金龍棒球場展開地主隊台中「兆基穿山甲」主場首戰。台中市長盧秀燕到場開球，感謝兆基等企業長期贊助支持壘球運動，歡迎來台中以球會友的球隊，也為「兆基穿山甲」加油打氣，高喊「把總冠軍留在台中」。
「台灣運動選手很辛苦，努力為國爭光，卻面臨畢業等於失業困境！」李建成說，在女壘國手鍾彗琳加入兆基企業後，他才了解台灣運動員有多辛苦，引起他贊助女壘運動的興趣。
鍾彗琳曾是兩屆亞運女壘奪牌功臣，身為投手的她，球速達到110公里，大約等於棒球的150公里，幾近旅外等級選手水準，雖在球場發光發熱，但職場卻不如預想，因機緣巧合進入兆基，延續她對女壘運動的熱情。
李建成表示，贊助女壘的初衷就是希望能有更多台灣之光在國際體壇發光發熱，明明女壘隊的實力很強，只要稍加培養就可以在國際體壇獲得金牌，但國人普遍注重籃球、棒球，導致資源過度集中，非常可惜，他希望拋磚引玉，吸引更多企業贊助。
「兆基穿山甲」現有球員包括國立台灣體育大學、東山高中學生，主要贊助學校為國立台灣體育大學。兆基贊助女壘隊有別於其他企業模式，未來規劃培養高中以下球員，仿效日本經營模式從基層扎根，贊助培養優秀選手延續運動生涯搭配職涯規劃。
李建成說，投入後發現真的不容易，包括球隊出資、讓選手從高中就受到好的培養，甚至畢業後到兆基工作，選手沒有後顧之憂才能專心打球，每年贊助費用高達500萬元，但是為了國家榮譽，看到球員開心打球也值得。
李建成呼籲，企業進用具有運動員背景的員工，兆基目前已聘用2名選手，今年預計再加入3到5名球員，他們重紀律、講求團隊合作，願意幫助別人，完全符合企業核心理念；球員未來即便退役不打球，還是可以繼續在兆基上班，保有穩定的工作與收入，可說是創造雙贏。
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