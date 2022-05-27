為協助青年農民克服經營困境，高雄市政府農業局執行「111年高雄青創農企業孵育計畫」為青壯農設立夢想資金並投入輔導資源，透過青年農民創業發展專案輔導方式，導入專家實地訪視診斷，選定潛力個案，依據個別青年農民或農場需求實質輔導，介接政府資源，提供青年農民相關輔導協助，並在今(5/27)天辦理了線上遠距的「111年高雄青創農企業孵育計畫說明會」，歡迎青壯農來爭取夢想資金。

高雄市農業局繼去年首度開放申請「高雄青創農企業孵育計畫」300萬夢想資金獲廣大迴響，為了鼓勵青年農民啟發創意開拓經營，以及激勵壯年農民突破現狀積極提升，今年繼續推動夢想計畫，歡迎設籍於高雄市年齡為18-55歲青壯年農民，實際從事農牧業如果樹、花卉園藝、稻米、蔬菜、雜糧、特作、畜牧等一級產業從業人員提出申請，申請提案採用自由選題不限定補助類型方式，由青農提案、審查遴選、訪視診斷到輔導的過程，協助青農檢視自己、盤點資源，就近找到協助，在農業這條路上穩紮穩打，一步一步地解鎖困境邁向企業化，爭取更多發展空間與機會。

「高雄青創農企業孵育計畫說明會」因應疫情採線上遠距方式辦理，許多農民帶著執行構想參與線上諮詢與討論，參與的農民表示：因為本計畫夢想資金不限定補助類型，並且能在提案初審通過後有訪視診斷到輔導的過程，還能夠得到多位不同領域專家及輔導顧問協助檢視事業體質、盤點資源，定位正確發展方向，更有機會了解更多政府資源！