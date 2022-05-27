行政院長蘇貞昌27日宣布全國0-6歲兒童每人發給5劑快篩試劑，對此台中市長盧秀燕表示歡迎，很高興中央聽見地方、尤其是台中市的心聲，台中市一直主張普發快篩試劑，相信這個政策方向是正確的。

盧秀燕昨天宣布，針對全市2歲至12歲兒童、設籍和平區的市民，發給每人2劑快篩試劑，估計有30萬餘人受惠；今天蘇貞昌也宣布，即日起0-6歲孩童可以免費領取每人5劑快篩試劑，家長只要持健保卡就近至藥局即可領到。

盧秀燕指出，台中一直以來的立場，就是主張普發快篩劑，在國家疫苗、快篩試劑等數量允許下，優先從弱勢、保護力較缺乏者開始發放。

她說，台中市已經率先宣布2至12歲小朋友，每人普發2劑快篩劑，這部分一定說到做到、繼續維持，加上中央針對0歲至6歲孩童發放5劑；換句話說，台中市2歲至6歲兒童，將可中央5劑、台中2劑，共7劑快篩。台中市0至2歲小朋友、6至12歲兒童，每人都會普發2劑。

盧秀燕指出，對於蘇貞昌院長聽到台中市的建議，表示歡迎及感謝，尤其是先由弱勢者、欠缺保護力的小朋友，開始發放快篩劑，這個政策方向是正確的。